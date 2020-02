Un malore poco prima di andare in scena. L’attrice Maria Grazia Cucinotta è stata portata via in ambulanza ieri sera alle 21.30, mentre il Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia era già gremito e attendeva l’inizio dello spettacolo “Figlie di E.V.A.”, di cui la celebre attrice di origini siciliane era protagonista insieme a Michela Andreozzi e Vittoria Belvedere, con la regia di Massimiliano Vado. La febbre alta nelle ore antecedenti lo spettacolo non aveva scoraggiato la Cucinotta, che ha tentato ugualmente di salire sul palco. Ma proprio quando tutti attendevano che il sipario si aprisse, l’annullamento è diventato inevitabile.

Un malore ha costretto Maria Grazia Cucinotta a farsi accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare, dove è stata sottoposta alle cure mediche del caso. Nulla di grave per l’attrice, fanno sapere il suo staff e gli organizzatori, rassicurando sulle condizioni di salute della 51enne, che nel 1994 affiancò Massimo Troisi ne “Il Postino”, ultimo capolavoro dell’attore e regista partenopeo. “Il malore che ha colpito Maria Grazia Cucinotta ha causato il rinvio dello spettacolo e ci scusiamo per il disagio. – ha comunicato in seguito la direzione del Teatro Supercinema – Le sono state fornite le cure del caso e ci auguriamo di rimetta al più presto