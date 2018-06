Aida Nizar in un programma di Maria De Filippi? Sembra di sì, questo almeno secondo uno scoop pubblicato da Vero Tv.



“La conduttrice vorrebbe nel suo programma sia Loredana Lecciso, che la discussa Aida Nizar, reduce dal Grande Fratello. Una mossa necessaria per contrastare la concorrenza sempre più pericolosa della Rai, visto l’imminente ritorno di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai Uno“

Kween Mary potrebbe fare il colpaccio, sembra infatti che la regina di Canale 5 sia intenzionata a portare Aida e Loredana Lecciso a Uomini e Donne.

E se mi pare quasi ovvio che l’ex compagna di Al Bano Carrisi non prenderà nemmeno in considerazione l’idea, per la vera vincitrice del Grande Fratello 15 le cose potrebbero essere diverse.

La stessa Aida qualche giorno fa ha detto di aver rifiutato il Grande Fratello Vip 3, per altre proposte.

La ‘altre cose affascinanti’ di Aida Nizar.

“Tesori Aida ha detto no a quel programma.Sapete, ci sono altre cose affascinante da fare“.

Che queste cose affascinanti riguardino un trono?