Maria De Filippi tornerà in Rai nelle prossime settimane e questa volta Fabio Fazio non c’entra niente, dato che la conduttrice sarà ospite di una puntata del nuovo show di Raffaella Carrà, A Raccontare Comincia Tu, che andrà in onda su Rai Tre dal prossimo 4 aprile.

Kween Mary, come anticipato dal settimanale Mio, sarà una delle tanti ospiti che andranno da Raffaella Carrà a raccontarsi, partendo da Fiorello (che al settimanale Chi ha commentato “Si può forse dire di no alla Raffa? Ma lavorare con lei è una medaglia! Qualcosa di ballo abbiamo fatto, vedrete“), passando per Sophia Loren, fino ad arrivare al direttore d’orchestra Riccardo Muti ed anche un famoso calciatore della Juventus ancora top secret.

Maria quindi tornerà in Rai ma non da Milly Carlucci, che ancora aspetta una risposta come confessato al Fatto Quotidiano:

“Non ho ancora ricevuto risposta ma spero sia positiva. Mi piacerebbe averla come ballerina per una notte, se siamo entrambe in diretta possiamo fare un collegamento tra Rai1 o Canale 5 oppure una registrazione. Questa idea della “guerra” piace tanto ai giornalisti ma forse anche al pubblico. Io non detesto Maria De Filippi e non credo lei detesti me. La guerra, se vogliamo chiamarla tale, non è tra noi ma semplicemente tra due reti che si contendono il pubblico. Se io potessi andare al venerdì contro il nulla, come a volte accade, sarei felicissima ma non mi è mai stato consentito. Io sono sempre stata collocata al sabato sera, lavoro per una azienda che decide ed eseguo.”

E non è finita qua, perché sempre secondo il settimanale Mio, Maria De Filippi e Raffaella Carrà si incontreranno di nuovo ad Amici di Maria De Filippi, quando la Carrà “ricambierà” il favore.