In una recente intervista rilasciata a La Repubblica, Maria De Filippi ha rivelato di aver censurato una parte di Temptation Island. Parlando della tv fatta di scandali e di superare i limiti per fare audience, Kween Mary ha detto di aver modificato una scena del suo show estivo.

Pare infatti che siano stati eliminati i rumori che provenivano da un bagno.

Pretendo il filmato integrale con i rumori choc a Domenica Live, con tanto di talk sulla scena tagliata.



Maria “A me non interessano i numeri, a me interessa non fare brutta figura. Ad esempio, a Temptation Island ho dovuto far togliere dei rumori che provenivano da una porta del bagno chiusa.” 118!!!!! ahahaha #uominiedonne #TemptationIsland

“Le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne over, parlano di un durissimo scontro che sarebbe accaduto David Scarantino e Riccardo Guarnieri.

Nella registrazione di ieri i due non se le sarebbero mandate a dire, anzi. – si legge su Il Giornale – La lite pare sia scaturita da alcune affermazioni dette durante la registrazione precedente. in quell’occasione Riccardo avrebbe paragonato la storia di David e Cristina a quella sua e di Ida. I due ieri si sono attaccati e sono dovuti intervenire i buttafuori per poter placare gli animi. In questo scenario drammatico, si racconta che Tina se la stesse ridendo di gusto.

Stando a quanto viene riferito dallo staff del programma, Maria ha deciso di tagliare le scene in cui i due litigano. Questo scelta, sicuramente molto sofferta è stata presa anche probabilmente per lanciare un preciso messaggio a tutti gli altri protagonisti del programma.”