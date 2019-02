Sono state chiamate due prime donne a dominare il venerdì sera di questo fine inverno in Mediaset ed in Rai e come vuole la legge dello share, solo una vincerà. Chi sarà? Antonella Clerici con la seconda edizione di Sanremo Young o Maria De Filippi con lo speciale di Uomini e Donne in prima serata?

La Clerici l’anno scorso ha fatto una media del 18,12% di share (merito soprattutto della prima puntata che ha totalizzato oltre il 20% grazie a Paolo Bonolis e Richard Gere), mentre per la De Filippi sarà un vero e proprio debutto in prima serata con le scelte dei tronisti.

Chiamata a commentare questa sfida, Maria De Filippi ha dichiarato al settimanale Oggi:

“Farei i salti di gioia se lo speciale, che non è a conduzione ed è di fatto un prodotto solo di montaggio, facesse il 15 -16 per cento di share. Lo show si scontrerà con Antonella Clerici, che è un’amica, ma non c’erano alternative rispetto al giorno della messa in onda. Antonella è una grande professionista, è una persona corretta… Un avversario leale”.

E se in Rai ci saranno Belen Rodriguez, Rita Pavone, Amanda Lear, Enrico Ruggieri, Baby K e Gigi D’Alessio, Mediaset schiererà la De Lellis, Gemma, Tina, Gianni Sperti e Valeria Marini.