Angela Di Iorio è stata una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne e – intervistata da MeteoWeek – si è sfogata accusando la produzione di aver nascosto molti suoi pretendenti per la paura che lasciasse il programma.

“Grazie a questo programma ho all’inizio ricominciato a sognare, a sentirmi viva, a vedermi di nuovo “donna”, ma l’incanto è durato poco. Mi sono ritrovata in una realtà molto diversa da quella che si vede in tv e si percepisce da casa, una realtà “costruita”. In studio accadono molte cose che poi non vengono mandate in onda. Loro tagliano, montano, fanno spezzoni a loro piacimento, oltre a fare intervenire sempre le stesse persone. E’ come se fosse tutto pilotato. Molti uomini che hanno scritto in trasmissione con l’intento di venirmi a corteggiare non sono mai stati interpellati. Come mai? Avevano forse paura che io potessi andare via prima del previsto? Io facevo ascolti”.