Con il gabbiano che è volato via, pare che Maria De Filippi abbia intenzione di far entrare un nuovo gallo nel pollaio. Un famoso tronista potrebbe tornare negli studi di Uomini e Donne.

Stando a quanto riporta il settimanale Spy Costantino Vitagliano sarebbe stato invitato da Kween Mary a far parte del Trono Over. Sembra anche che l’uomo stia pensando all’offerta della regina di Canale 5.

“Costantino Vitagliano il re dei tronisti, l’unico, il primo tronista per eccellenza, sembra sia stato chiamato per fare il Trono Over da Maria De FIlippi. Sembra che lui stia pensando all’offerta fatta da Maria. Dopo la morte della madre sembra che gli siano tornati gli attacchi di panico, di cui ha sempre sofferto. Il bel tronista si divide in questo momento tra Roma dove lavora e Milano dove vive suo figlio.“