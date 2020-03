“Mio fratello mi diceva ‘se entri in camera mia ti sparo’. E mi ha sparato…”. E’ l’aneddoto che Maria De Filippi racconta a Fabio Fazio nello studio di Che tempo che fa. “Detta così fa ridere, ma ti ha sparato veramente…”, dice Fazio. “Mi ha sparato con un fucile, ho anche un buco in fronte. Mi ha preso qui con un pallino, mi ha ferito ma non è successo niente. Se mi avesse preso nell’occhio sarebbero stati cavoli…”, racconta De Filippi. “Lui era il mio mito, la stanza sua era il paradiso e per me era un sogno entrare in camera sua. Continuavo a bussare, lui continuava a dire ‘non entrare, se entri ti sparo…'”.

