Il serale di Amici deve ancora iniziare, ma c’è già chi si candida a partecipare (come professore) per la prossima edizione: Filippo Nardi.

L’ex gieffino, infatti, lavora come deejay e vorrebbe portare il suo sapere fra i banchi di scuola, fra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

“Sto corteggiando Maria De Filippi perché mi piacerebbe essere coinvolto in un programma di musica, visto che la musica è il mio lavoro principale, magari fare Amici”.

Filippo Nardi però non ha le idee molto chiare, perché intervistato dal Vicolo Delle News ha ipotizzato anche un suo ritorno in Honduras… Come inviato.

“Mi piacerebbe anche tornare a fare l’inviato all’Isola dei Famosi il prossimo anno”.

Inviato? Professore ad Amici?