La nuova edizione di Temptation Island – se la curva del CoronaVirus non peggiorerà – si farà e come annunciato in diretta tv da Raffaella Mennoia i casting sono già partiti.

Maria De Filippi qualche giorno fa ha anche rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair ed a domanda diretta “In una nuova edizione di Temptation Island questa componente legata alle chat e alle parole potrebbe garantire la sopravvivenza del format?” in cui il giornalista alludeva alla chat proposta a Uomini e Donne, ha così risposto:

“Ne stiamo parlando in questi giorni per portarci avanti con il cast: scegliamo di prepararci anziché aspettare senza poter fare niente. Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto. La gelosia nasce sempre da questo, anche perché, una volta superata la passione iniziale, non restano che i sentimenti. Stiamo cercando di lavorare su questo”.

Un Temptation Island con chat e distanziamento sociale? Nonostante Maria De Filippi abbia così annunciato di valutare, la realtà sarebbe un’altra. Come riportato da BlogTvItaliana, infatti, la nuova edizione di Temptation Island tornerà come noi già la conosciamo, con la convivenza forzata fra fidanzati e tentatori.