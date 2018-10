Ieri notte al Grande Fratello Vip Eleonora Giorgi ha parlato di suo figlio Paolo Ciavarro ed ha svelato che ad Amici lo pagano poco e che per questo il ragazzo sarebbe costretto a fare un altro lavoro.

“Lui ha fatto un provino per lavorare a Forum e noi non sapevamo nulla. L’abbiamo saputo solo quando l’hanno preso. Adesso lavora anche ad Amici, Maria De Filippi l’ha preso per il daytime. Da Novembre riparte e lavorerà ancora per Maria, solo che loro lo pagano pochissimo e quindi lui per arrotondare lavora anche in produzione fino alla sera.”