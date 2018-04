Lontani i tempi in cui le frecciatine più belle erano quelle tra puttanpop, adesso le queens of throwing shade sono le nostre conduttrici.

Dopo SImona Ventura che commenta L’Isola di Alessia Marcuzzi, oggi Kween Mary durante la conferenza stampa di Amici ha detto cosa pensa di Milly Carlucci.

“Milly Carlucci? Risponderò come fa lei. Lei dice che non siamo concorrenti e quindi lo dico pure io”.

Maria De Filippi ha anche detto la sua sulla polemica tra Zazzaroni, Ciacci e Todaro a Ballando con le Stelle.

“Trono Gay? Per me non è stato un trono gay. E’ stato un semplice Trono Classico. A Ballando, non c’è la coppia gay e non ho capito la polemica”.