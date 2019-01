Stando a quanto riportano AdnKronos e La Repubblica, sembra che ieri Maria De Filippi sia stata in gran segreto nella sede Rai di Viale Mazzini.

Pare che Kween Mary abbia incontrato la direttrice di Rai Uno, Teresa De Santis. Ovviamente non sappiamo i motivi che hanno portato la conduttrice di C’è Posta Per Te in Rai, ma La Repubblica ha lanciato l’ipotesi ‘ospitata a Sanremo 2019’.

“In molti si sono stupiti incrociandola nell’androne della Rai in viale Mazzini. Lei era dove si ritirano i pass. Cappotto blu, senza accompagnatori. Maria De Filippi nel primo pomeriggio ha incontrato la direttrice di Rai1, Teresa De Santis. Un incontro ravvicinato per testare la disponibilità della conduttrice di Canale 5 a partecipare come ospite al Festival di Sanremo di Baglioni? O una chiacchierata per conoscersi e discutere della stagione televisiva? Tutte le ipotesi sono aperte. Nulla di certo. L’unica certezza è che Maria De Filippi è legata a Mediaset ancora per un anno. (protagonista di quattro show che battono tutti i record di ascolto: C’è posta per te, Amici, Uomini e donne e Tu sí que vales). Dopo aver condotto il festival di Sanremo con Carlo Conti nel 2017, ha detto chiaro e tondo che non l’avrebbe più rifatto. “Ho accettato – spiegò – solo perché c’era Carlo”. Difficilmente cambia idea. Quindi si può escludere un progetto targato De Filippi nel 2020. Per la 70esima edizione del Festival la Rai pensa di festeggiare in pompa magna”.

Più che Sanremo, secondo me Maria De Filippi potrebbe essere andata in Rai per discutere di un’eventuale ospitata a Domenica In, dalla sua grande amica, Mara Venier.

Che zia Mara abbia fatto il colpaccio riuscendo ad accaparrarsi un’intervista con la Kween?