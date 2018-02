Lo scorso 18 gennaio a Casa Signorini Jeremias ha rivelato di aver detto di no al trono di Uomini e Donne, senza però svelare troppi dettagli. In un’intervista rilasciata questa settimana a Nuovo tv il fratello di Cecilia ha spiegato che la proposta è stata fatta subito dopo il GF Vip ed ha aggiunto che in futuro potrebbe ripensarci.

“Mi hanno offerto un posto sul trono quando sono uscito dal Grande Fratello Vip. In quel momento, ovviamente, d’istinto ho detto di no, ma chissà…Mai dire mai. Anche perché ogni volta che dico la parola mai, dopo poco tempo mi smentisco…”

Il treno ormai è passato, dubito che Kween Mary gli proponga nuovamente il trono.

Sorry Jeremias.