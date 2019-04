Maria De Filippi non aveva capito che l’invito di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle era serio. Kween Mary si aspettava una chiamata.

“Stavo vedendo Tale e Quale Show di Carlo Conti e Milly Carlucci era sua ospite quando, a un certo punto, l’ho sentita dire a Carlo di consegnarmi l’invito per il suo programma. Ho capito che non era una semplice battuta, però, ho pensato che non facesse sul serio, ma si trattasse di una intelligente mossa di comunicazione per creare attesa sul programma dato che sia all’invito in televisione sia all’invito attraverso il giornale non è mai seguita una telefonata né da parte di Milly né da parte degli autori di Ballando, in cui mi si chiedesse di diventare ballerina per una notte. Solitamente la prassi è questa; almeno così da sempre faccio io, e tanti altri, quando si vuole invitare qualcuno a partecipare a un programma”.