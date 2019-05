Maria De Filippi, dopo aver chiesto a Mara Venier di andare ospite ad Amici, ricambierà il favore andando ospite a Domenica In. A confermarlo sono state le due bionde in diretta televisiva quando la Zia Mara, prima di congedarsi, ha strappato una promessa alla sanguinaria.

“Io devo andare perché domattina ho la sveglia alle cinque del mattino, perché poi mi devo alzare e studiare per la puntata di Domenica In. Vieni ospite? Ti aspetto. Te l’ho chiesto dalla mia prima puntata, me ne sono rimaste due: domenica 19 e domenica 26, decidi te”.

Maria ha immediatamente accettato:

Il tutto è stato accordato con una promessa ed una stretta di mano, con tanto di ulteriore richiesta di Mara Venier:

Con un’ospitata si è guadagnata a Domenica In sia Maria De Filippi che il vincitore di Amici. Genia.

Mara Venier è costretta ad abbandonare il serale a causa dell’impegno di domani di Domenica In. La Venier invita ufficialmente la De Filippi. Venier: “Noi finiamo il 26 maggio, hai due domeniche di tempo”. La De Filippi: “Vengo il 19”. Mara Venier saluta tutti e se ne va. La Venier vorrebbe ospite anche il vincitore di Amici e la De Filippi dà il “permesso”.

«Chi vince viene a Domenica In il 26 maggio». Cioè, Mara è venuta stasera solo per accaparrarsi gli ospiti migliori e farselo promettere in diretta così non può dire di non averci provato, ma è un genio. #Amici18

— Mario Manca (@MarioManca) 11 maggio 2019