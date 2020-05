L’emergenza dovuta al diffondersi del CoronaVirus ha colpito come un terremoto anche i palinsesti televisivi, diversi programmi sono saltati, altri hanno chiuso e alcuni sono andati in pausa. Adesso quasi tutto è tornato alla normalità (almeno nel piccolo schermo), ma tra poco i nostri programmi preferiti ci lasceranno nuovamente per la pausa estiva. La scorsa settimana diverse testate hanno annunciato le date delle ultime puntate dei programmi di Maria De Filippi e Barbara d’Urso. Qualcosa però è cambiato e pare che Uomini e Donne e Live Non è la d’Urso si siano allungati di qualche puntata, a rivelarlo è stato Davide Maggio.

“Uomini e Donne, da calendario pre-Coronavirus, avrebbe dovuto terminare la stagione 2019/2020 – come il resto della programmazione del daytime della rete – a fine maggio. La trasmissione di Maria De Filippi, invece, si allungherà, chiudendo martedì 9 giugno; non andrà in onda, invece, il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Al suo posto, durante l’estate, ci sarà la soap turca Daydreamer – Le Ali del Sogno con Can Yaman. Il programma domenicale di Canale 5 terminerà la stagione con l’ultima puntata domenica 14 giugno, anziché questa settimana come inizialmente previsto. Altri quattro appuntamenti di Live, dunque, prima del rompete le righe definitivo”.

Confermate invece le chiusure di Pomeriggio 5 e Amici Speciali, che ci saluteranno il 29 maggio e il 5 giugno. Pronti ad un estate fatta di soap turche e film di serie z?



