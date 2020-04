Maria De Filippi citata in tribunale: è questa la fake news della settimana che è stata portata alla luce dalla sua addetta stampa, Betty Soldati, che ha categoricamente smentito.

“Se vedete questo annuncio in qualche sito con intervista a Maria De Filippi è un fake” – si legge sul suo profilo Instagram – “E’ tutto falso! Non credeteci, non comprate pastiglie che consigliano, lei non fa dieta, è un falso, non fatevi fregare i soldi!”.

A supporto della fake news, Betty Soldati ha condiviso anche l’articolo falso in cui viene scritto nero su bianco che Maria De Filippi sarebbe stata citata in tribunale per aver svelato il segreto della sua perdita di peso.

Insomma..



Queen Mary ha sì un fisico tonico, ma questo è dovuto al fatto che da sempre fa tanto sport, soprattutto tennis: è infatti proprio sul campo da tennis che ha la conduttrice conosciuto Filippo Bisciglia a cui ha poi affidato la conduzione di Tempation Island.