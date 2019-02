There’s only one queen and that’s Maria De Filippi.



C’è Posta Per Te ieri sera era al primo posto dei Trend Topic italiani e al secondo tra quelli mondiali.

Nicki Minaj ha pubblicato uno screen per festeggiare la sua quarta posizione con Queen Radio, mostrando involontariamente anche l’hashtag #Cepostaperte.

La rapper è riuscita a scalare la classifica solo quando la puntata del programma mariano stava chiudendo.

Nicki what’s good?!



Nicki Minaj infastidita perché #CePostaPerTe nelle tendenze mondiali supera il suo show radiofonico #QueenRadio e pubblica lo screen nelle instagram stories✈✈✈✈ https://t.co/nXlr3RFaqb — Vero (@veronique__94) 3 febbraio 2019

Direttamente dall’instagram di Nicki Minaj #cepostaperte è Worldwide trend.

Maria domina ovunque. pic.twitter.com/Fj6vz9T79b — Giuseppe (@AleksejPeps) 3 febbraio 2019

Setting up my desk 😘 https://t.co/jGIGEOMOp3 — QUEEN (@NICKIMINAJ) 2 febbraio 2019

Sorry Nicki, I love you,

But the real trend here is:#cepostaperte@NICKIMINAJ Queen Maria De Filippi is gonna conquer the world

👑 pic.twitter.com/UtRqh6ODNj — Fede. (@crazyinterluvit) 3 febbraio 2019

Maria domina e anche Nicki lo sa!👑👑👑 #cepostaperte pic.twitter.com/irTnVfIOs7 — MARGOVÌ (@Margo_vi) 2 febbraio 2019

siamo sulle storie di Nicki Minaj, tutto grazie a MAAAARIOOO #CePostaPerTe pic.twitter.com/cX8A9eq7fn — Andrea.⚓️ (@suchjariana) 2 febbraio 2019

Ma #cepostaperte è finito nelle storie di Nicki Minaj pic.twitter.com/GGNtwZOsCZ — Stefano (@conglomerato) 2 febbraio 2019