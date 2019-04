Maria Antonietta Tilloca è stata una delle concorrenti della prima edizione del Grande Fratello e intervistata durante il programma radiofonico L’Italia s’è Desta, ha svelato un aneddoto di quando ha partecipato al reality show.

All’epoca Maria Antonietta (che arrivò ad un soffio dalla semifinale) aveva 27 anni e non aveva neanche ben capito dove fossero le telecamere che l’avrebbero spiata per 100 giorni.

“Fui colpita da una pubblicità ma pensavo fosse un concorso a premi, non un reality, l’ho capito dopo e mi ci sono buttata volentieri. Avevo 27 anni, soffrivo del fatto di non fare nulla nella casa. Ero abituata ad una vita più dinamica. Sapevamo che c’erano le telecamere ma questo pensiero non ci disturbava. Non avevamo l’idea di come venivamo visti, pensavo che le inquadrature fossero dall’alto, non avevo nemmeno capito che ci fossero i primi piani”.