E’ stato ancora una volta il vino, il protagonista della quinta edizione della festa di fine estate di Canino, storica località della Maremma laziale. Aspettando la stagione dell’olio, il prodotto più famoso della zona, per la festa di fine estate nello storico locale Da Isolina dove sono passate tante personalità tra cui Florinda Bolkan, Rocco Papaleo, Emma Marrone, Alvaro Soler, Giorgio Tirabassi, sono scese in campo 32 aziende vinicole provenienti da tutta Italia (da Frescobaldi a Montauto, da Borgo Ciro a Trappolini e ai Tenimenti d’Alessandro, solo per rimanere nei territori del Lazio e della Toscana.

Ma i nuovi vini in degustazione (oltre 80) sono arrivati anche da altre aziende tra cui Franz Haas, Franciacorta e Biondelli, Masi, La Pazzaglia, Sant’Andrea e Falesco. A “guidare” la serata (sponsorizzata dal Credito cooperativo di Roma), una delegazione dei sommelier dell’Asi, l’associazione italiana Sommelier. Il tutto accompagnato dai prodotti dell’agricoltura della Maremma e musica dal vivo.