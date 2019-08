Mare Jonio, poca acqua a bordo e casi di scabbia

Il terzo giorno di permanenza forzata sulla Mare Jonio comincia con una pessima notizia. Non c’è più acqua dolce negli impianti di bordo. La pompa del “dissalatore” si è rotta, e da 24 ore tanto i migranti quanto i membri dell’equipaggio sono costretti a lavarsi con le bottiglie di acqua potabile. Che pure sta finendo. Allo stesso modo non è possibile effettuare la pulizia del ponte, delle stoviglie, della lavanderia. Una situazione che ha fatto saltare anche gli ultimi sottili equilibri e ha convinto il ponte del rimorchiatore a segnalare formalmente “l’emergenza igienico sanitaria”.

“Con la presente – scrivono gli uomini di Mediterranea in una mail inviata alla Capitaneria di porto e alle altre autorità competenti per la sanità marittima – segnaliamo la criticità igienico sanitaria a bordo della nave Mare Jonio, particolarmente evidente da quando abbiamo effettuato il soccorso in acque internazionali di un rubber boat in distress con 98 naufraghi, ovvero 48 ore fa. Abbiamo rifiuti di otto giorni di navigazione, incrementati in maniera significativa, per la presenza degli indumenti tolti ai naufraghi impregnati di benzina e di deiezioni”. Gli abiti in questione, tolti ai naufraghi non appena saliti a bordo per evitare di drammatizzare le ustioni sono ora stoccati a prua all’interno di una decina di sacchi neri insieme a tutta l’altra spazzatura.

“A ciò si aggiunge l’assenza di acqua lavanda da circa due giorni per guasto tecnico alla pompa dell’impianto idrico, problema non risolvibile con l’invio di bottiglie d’acqua. Ritieniamo pertanto che per la tutela della salute dell’equipaggio, del personale di bordo e dei naufraghi, data, in queste condizioni, la possibile diffusione di malattie comunitarie come ad esempio la scabbia (due casi conclamati a bordo) sia necessario ed urgente l’approdo in porto. In subordine chiediamo il trasferimento a terra immediato dei 34 naufraghi presenti a bordo”.







Fonte