Marco Mengoni su Monte Cucco: la prima tappa del Fuori Atlantico Tour del cantautore di Ronciglione è stata un successo.

Marco Mengoni è partito per il suo Fuori Atlantico Tour. Di cosa si tratta? Della sua particolarissima tournée estiva in giro per l’Italia, in luoghi che uniscono natura e cultura.

Una scelta coraggiosa e originale quella di Mengoni. Portare la musica lì dove la musica generalmente non arriva, per farla risuonare a ‘emissione zero’. Un modo unico per mandare un doppio messaggio ai propri fan: ci si può divertire anche rispettando la natura.

Marco Mengoni a Monte Cucco per il Fuori Atlantico Tour

La mini tournée di Mengoni ha fatto tappa il 21 luglio a Monte Cucco, uno dei punti più alti dell’Umbria. Un appuntamento che ha avuto un’affluenza da record, con 9mila spettatori riuniti per cantare i versi delle sue splendide canzoni.

Nel pieno rispetto dell’ambiente, tutti i presenti si sono messi in marcia dalla mattina, a piedi o in bici, per salire su Monte Cucco. Sette chilometri sotto al sole per avere un posto in prima fila e godersi lo spettacolo di Mengoni.

Un concerto davvero inimitabile e suggestivo, tra creste e radure. E alla fine dello show, l’area è stata lasciata dai fan esattamente come era stata trovata. Missione compiuta, Marco!

Il Fuori Atlantico Tour di Marco Mengoni

Dal labirinto di Parma al live acustico del Teatro Andromeda di Agrigento, passando per Monte Cucco. Il tour di Mengoni nei luoghi storici e naturalistici d’Italia prosegue senza sosta.

Il 24 luglio l’artista fa tappa a Cava la Beola di Monte a Montecretese (Verbania), mentre il 28 luglio sarà protagonista ai Laghi di Fusine (Tarvisio). E il 30 il viaggio arriverà fino a Sarnano, in provincia di Macerata, per il RisorgiMarche.