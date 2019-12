Marco Mengoni è l’ospite d’onore dell’ultima puntata di Adrian, lo show di Adriano Celentano su Canale 5.

Chiude con un grande colpo l’avventura di Adrian su Canale 5. Ospite di Adriano Celentano giovedì 5 dicembre è Marco Mengoni. Il cantautore di Ronciglione torna in televisione e condivide il palco con uno degli artisti più importanti della storia della musica italiana.

Un artista con cui ha tra l’altro di recente collaborato anche in un brano, La casa azul, presente nell’ultimo album dell’artista ex vincitore di X Factor.

Marco Mengoni ospite di Adrian

L’annuncio della presenza di Mengoni nello show di Adriano Celentano è arrivata direttamente dai canali social del cantautore di Ronciglione, con una storia che mette in primo piano i piedi suoi e del Molleggiato che, appunto, molleggiano quasi in sincro.

Non è stato però svelato nulla della sua performance nello show, né si sa con quale brano ci delizierà Marco. Molti però scommettono proprio su La casa azul.



Marco Mengoni

Marco Mengoni e Adriano Celentano insieme

A sorpresa, la voce di Adriano Celentano è stata incisa nel brano La casa azul, pezzo presente nell’ultimo album di Mengoni, Atlantico, e scritto dallo stesso cantautore di Ronciglione insieme a Fabio Ilacqua. Un pezzo dedicato alla grande pittrice messicana Frida Kahlo.

Anche per questo, Marco non poteva che ricambiare il favore e assistere Celentano nella chiusura del viaggio tortuoso e difficile di Adrian, la serie televisiva da lui ideata che era partita all’inizio dell’anno, per poi essere interrotta e ripresa solo nelle ultime settimane, con numeri non proprio esaltanti in termini di share. Chissà che la presenza di Mengoni non possa aiutare il Molleggiato a chiudere ‘col botto‘.

Ecco l’audio di La casa azul: