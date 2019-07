Marco Mengoni ne Il Re Leone: il cantante sarà il doppiatore di Simba nella versione italiana del live action firmato dalla Disney.

Grande notizia per tutti i fan di Marco Mengoni. Il cantante italiano è stato scelto per il ruolo di doppiatore di Simba, il protagonista del nuovo live action della Disney Il Re Leone, che arriverà in Italia ad agosto.

Ad annunciarlo è stato lo stesso artista di Atlantico con una brevissima clip apparsa sui suoi account social il 7 luglio 2019. Ecco tutte le informazioni su questa nuova avventura di Mengoni.

Marco Mengoni Il Re Leone: il cantante doppia Simba

Nella sua breve clip non c’è alcun annuncio in pompa magna. Si vede solo il caro Marco al pianoforte, intento a cantare la versione italiana della celebre piano ballad Can You Feel the Love Tonight di Elton John. D’improvviso lo schermo diventa nero, e dopo pochissimi secondi si sente la voce di Marco che afferma: “Io sono Simba, figlio di Mufasa“.

Insomma, dubbi non ce ne sono. L’artista si metterà alla prova per la prima volta nel ruolo di doppiatore. Riuscirà a convincere i propri fan anche stavolta? Di seguito il post di Mengoni:

Non solo Mengoni: il cast de Il Re Leone

Se nella versione italiana c’è un grande cantante, dunque, a prestare la voce a Simba, il cast originale di doppiatori vede due grandi star della musica black. Queen B, Beyoncé, presta infatti la voce a Nala, la protagonista femminile. La controparte di Mengoni è invece affidata a Donald Glover, alias Childish Gambino.

La data di uscita in Italia del film è il 21 agosto, ma ormai la febbre è salita a livelli altissimi. Non resta però che aspettare ancora qualche settimana, godersi l’estate prima di fiondarsi al cinema per poter ammirare Mengoni nella sua nuova veste di doppiatore.