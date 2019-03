La vita sentimentale di Mahmood (avvistato al ristorante con un misterioso biondino) non è l’unica ad interessare i media dato che il settimanale Oggi, nel numero in uscita questa settimana, ha svelato che anche Marco Mengoni è felicemente fidanzato.

E prima che inizino le solite lamentele sul fatto che siano cantanti e bla bla bla, vi ricordo che il gossip sulla vita privata delle star è l’altra faccia della medaglia e come i giornalisti si interessano del marito di Elisa ‘scippato’ all’amica e dei vari amorazzi di Fedez, anche la vita sentimentale di Marco Mengoni è stata portata alla luce.

Insomma, nessun cantante è immune al gossip. Gli unici che lo sono sono i cantanti di piano bar e matrimoni, ma quelli appunto non sono famosi e non hanno questi risvolti della medaglia.

Chiaro?

Bene, procediamo…



“Marco Mengoni sta proteggendo il suo nuovo amore dai riflettori a causa della notorietà della persona in questione”.

Secondo quanto scritto dal settimanale Oggi, pare cheabbia in corso una “passione amorosa” e che questa persona sia nota ai più, motivo per cui il cantante la tiene nascosta.

Oh con chi si sarà fidanzato?