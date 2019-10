“È bello mettersi alla prova con un mestiere che non è il mio e usare la voce in modo diverso. E poi con questo film mi sono riscattato: per la prima volta doppio il protagonista”. Marco Mengoni è entusiasta della sua terza prova da doppiatore. Dopo le esperienze in ‘Lorax – Il guardiano della foresta’ nel 2012 e in ‘Il Re Leone’ quest’anno, il cantautore ha prestato la voce a Jesper, il protagonista di ‘Klaus – I segreti del Natale’, primo lungometraggio d’animazione prodotto da Netflix, in collaborazione con Spa Studios e Artesmedia Cine, che sarà disponibile sulla piattaforma dal 15 novembre. Prodotto interamente a Madrid, il film unisce tecniche di animazione tradizionale con tecnologie di ultima generazione e racconta la storia di Jesper, il peggior studente dell’Accademia delle Poste, che viene spedito su un’isola ghiacciata, oltre il Circolo Polare Artico dove la gente del posto fatica a scambiare qualche parola e tanto meno lettere. Jesper sta per arrendersi quando trova un’alleata in Alva (doppiata da Carla Signoris), un’insegnante del posto, e incontra Klaus (che in Italia ha la voce di Francesco Pannofino), un misterioso falegname che vive da solo in una baita piena di giocattoli realizzati a mano. Queste improbabili amicizie sapranno riportare l’allegria a Smeerensburg ricreando anche una nuova tradizione fatta di generosità, magia e calze appese al camino con cura.

