Marco Mengoni, Quando: la nuova cover per I Love My Radio è del cantautore di Ronciglione, che interpreta il classico di Pino Daniele.

Marco Mengoni canta Pino Daniele. L’indimenticabile cantautore partenopeo torna a vivere attraverso la voce del cantante di Ronciglione, che ha interpretato il brano Quando per il progetto radiofonico I Love My Radio.

Il brano è in arrivo in rotazione radiofonica dall’8 giugno. Un omaggio incredibile per uno degli artisti più amati della storia della musica italiana.

Marco Mengoni, Quando: la cover di Pino Daniele

Dopo la versione elettro-pop di Mare mare di Luca Carboni, cantata da Elisa, prosegue il viaggio attraverso la musica italiana di I Love My Radio.

Stavolta tocca a Marco Mengoni, che omaggia Pino Daniele attraverso uno dei suoi brani più amati, Quando. Spiega l’artista sui social:

“Pino Daniele è un cantante che mi accompagna da tutta la vita e che è riuscito e tuttora riesce a colpirmi per la sua capacità di fondere parole, emozioni e melodie in maniera elegante e delicata. Rappresenta l’unione tra lo spirito del blues americano e la cultura napoletana, un mix che ha saputo rivoluzionare lo scenario italiano, portando sensazioni nuove che hanno lasciato una grande impronta nella storia della musica“.

Ecco il suo post:

Marco Mengoni partecipa a I Love My Radio

Il cantante di Ronciglione ha quindi proseguito affermando che ha scelto di rendere omaggio all’anima blues di Pino cantando uno dei suoi brani più famosi, che dipinge l’amore contrastato di un uomo, diviso tra il desiderio di vedere ancora il viso della persona amata e la voglia di dimenticare quella passione.

Ricordiamo che questa è la seconda di dieci cover che verranno rilasciate da qui a luglio, cover scelte da una lista di 45 canzoni tra cui dovremo scegliere quella della nostra vita votando sul sito ilovemyradio.it.