Marco Masini, Masini +1, 30th Anniversary: la data di uscitae i dettagli sul nuovo lavoro dell’artista fiorentino.

Marco Masini ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo album nel periodo del Festival di Sanremo. S’intitola Masini +1, 30th Anniversary, e sarà una raccolta con ben quindici duetti con alcuni artisti e amici di primissimo livello, più altre quattro tracce inedite.

All’interno dell’album ovviamente ci sarà anche il brano Il confronto, presentato per la prima volta da Marco durante la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Per Masini sarà tra l’altro la decima partecipazione alla kermesse ligure (la nona tra i Big), con una vittoria in bacheca datata 2004 con l’amatissimo brano L’uomo volante.

Marco Masini: Masini +1 30th Anniversary

Il nuovo disco del cantautore fiorentino è in uscita il 7 febbraio sia in formato fisico sia in formato digitale, oltre che in un’edizione speciale con un CD, un doppio LP, una foto autografata, una bandana, un ciondolo tau e un tour pass (che non sarà comunque valido come titolo d’ingresso per i concerti).

Non è stata ancora ufficializzata la tracklist, ma secondo quanto anticipato da AllMusicItalia dovrebbero essere presenti nei duetti artisti del calibro di Ambra Angiolini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Francesco Renga, Umberto Tozzi e Giusy Ferreri. Di seguito il post con l’annuncio:

Marco Masini in tour in Europa nel 2020

Nel corso dell’anno Marco tornerà a esibirsi dal vivo per un tour che abbraccerà l’Italia intera, ma anche alcune città europee. Questo il calendario degli appuntamenti continentali:

3 aprile al Théatre Royal de Mons (Belgio)

4 aprile al Forum de Liège (Belgio)

15 aprile al Kaufleuten Club di Zurigo (Svizzera)

I biglietti per questi eventi, ma anche per i concerti in giro per l’Italia, sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.