Marco Maddaloni, nella notte fra il 20 ed il 21 marzo, ha subìto un grave lutto di famiglia perché è venuta a mancare sua nonna paterna.

A darne l’annuncio con un post via Instagram Stories è stato suo cognato Clemente Russo, che ha fatto pubblicamente le condoglianze al suocero (Clemente è sposato con Laura Maddaloni, sorella di Marco).

Ovviamente la produzione de L’Isola dei Famosi ha messo al corrente Marco Maddaloni del lutto dandogli la possibilità di ritirarsi qualora avesse voluto la necessità di partecipare al funerale della nonna, ma il judoka ha deciso di rimanere e di continuare il gioco, che terminerà fra sole due settimane.

“Ho deciso di rimanere perché nel mio sangue corre sangue Maddaloni e lei faceva Maddaloni di cognome. So sicuramente che lei non avrebbe voluto che mi ritirassi, mi avrebbe detto ‘ma che fai torni a casa?’, per questo tornerò a casa quando ho finito qui”.