Durante la finale dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, Marco Maddaloni ha chiesto a Romina Giamminelli di sposarlo in chiesa. Adesso però pare che le cose siano cambiate. La donna in una lettera scritta su Di Più ha bacchettato il judoka ed ha detto di non stare bene.

“Siamo abituati a dirci tutto faccia a faccia, ma c’è un argomento che proprio non riusciamo ad affrontare a voce, perché sei sfuggente, fai orecchie da mercante. Ho l’impressione che questo giorno sia un sogno lontano e sfocato. Improvvisamente, è sfumato tutto, hai smesso di parlarne. Sei preso da mille impegni che non hanno nulla a che vedere con il coronamento all’altare del nostro legame.

Parole, Marco, soltanto parole. Io sono una donna molto religiosa e molto attaccata alle tradizioni. I suoi genitori? Anche loro sono delusi dal tuo comportamento. Non so che cosa rispondere a mia mamma […]. Sono imbarazzata, irritata. Marco ci hai ripensato? C’è qualche problema tra noi? Ma adesso, Marco, adesso che problema c’è? I troppi impegni? No, non ci sto. Guarda che io ci sto male. Immaginavo settimane molto diverse, sai? Ho paura che questo matrimonio in chiesa tanto sognato davvero non ti interessi più. […] Questo hai in testa: gli allenamenti, lo sport, i tuoi fan. Che cosa ti prende, Marco? Sei sempre stato un uomo concreto, hai sempre tenuto fede alla parola data. Ora vedo un Marco che quasi non riconosco… E ho paura, sì, ho paura: solo poche settimane fa ero al settimo cielo all’idea di sposarmi, ora tempo che possiamo essere in crisi, una parola che fatico a scrivere e a pronunciare, pensando al nostro grande amore.”

Fonte: Di Più, gossipetv