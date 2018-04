Nelle ultime settimane alcuni ex naufraghi hanno messo in dubbio l’orientamento sessuale di Marco Ferri e oggi il ragazzo ospite a Pomeriggio 5 ha commentato questi pettegolezzi.

“Quando ho sentito queste cose all’inizio ho riso, poi la cosa mi ha lasciato l’amaro in bocca, perché queste affermazioni hanno una vena accusatoria e denotano discriminazione. Come se l’omosessualità fosse svilente del mio essere maschio. Io sono etero, ma anche se fossi gay? Quale sarebbe il problema o il fastidio? […] Poi dicono che sono effeminato, poi se per loro sono effeminato perché mi lavo, sono pulito, ho cura del mio corpo e non picchio i gay, allora credo che ci vogliano più uomini effeminati. […] Anzi occhio agli uomini che hanno la repulsione verso i gay”.