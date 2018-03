Oggi a Domenica Live Filippo Nardi ha detto che sull’Isola lui ed altri naufraghi si sono domandati se Marco Ferri fosse gay, visto che secondo loro aveva dei comportamenti effeminati.

La madre del ragazzo ha risposto in maniera perfetta:

In studio hanno mostrato i momenti di tenerezze tra Marco e Jonathan e Cecilia Capriotti ha dichiarato:

Anche in questo caso la madre di Ferri ha replicato asfaltando la Capriotti:

“Menomale ha risposto no grazie. Se devo scegliere tra mio figlio che fa i grattini a Jonathan e il fidanzato della signora che darebbe un pugno a Jonathan, allora io mi tengo mio figlio. E poi ad averne uomini con una femminilità spiccata come mio figlio. Che sia un ragazzo pulito e che ha dei sentimenti veri per Jonathan, per me è un valore”.