Marco Cartasegna qualche ora fa si è sfogato su Instagram parlando di CoronaVirus e commentando il discorso del sindaco di Milano che ha minacciato i suoi concittadini di chiudere i Navigli.

Il suo discorso ha però attirato numerose critiche, eccolo fedelmente riportato da IsaeChia.it:

“Di certo se abbiamo dovuto prendere delle misure così drastiche come il lockdown per

salvaguardare il sistema sanitario nazionale – che alla ne è il motivo principale per cui siamo

arrivati al lockdown – non è per il numero di ricoverati in terapia intensiva giovani. Il sacrificio

che ci è stato chiesto lo abbiamo accettato senza atare, in nome della collettiva e

soprattutto in nome dei nostri genitori e dei nostri nonni, perché il Covid-19 per i giovani

nella stragrande maggioranza dei casi è asintomatico o non porta sintomi gravi. Trovo

inaccettabile il modo in cui il sindaco di Milano Sala si è rivolto a chi ieri faceva aperitivo o

comunque era nella zona dei Navigli. Non fraintendiamoci, Sala ha ragione, non dovevano

stare lì, non è arrivato il momento del liberi tutti. Ma forse lui e chi si trova nelle posizioni di

potere hanno dimenticato il sacrificio che abbiamo fatto e stiamo ancora facendo in primo

luogo per loro. Certo siamo stati fortunati, un altro Coronavirus avrebbe potuto essere molto

più letale sulla nostra fascia di età, ma non possiamo parlare per ipotesi. Questo Coronavirus

per noi non è pericoloso, eppure siamo stati chiusi in casa come le fasce più a rischio.

Nessuno vuole vedere i suoi cari infettati, forse chi ieri era sui Navigli abita da solo, o tra

coetanei, e non ha contatti con le fasce più a rischio. [..] Non ho sentito di misure rivolte a noi

o di una fase 2 che andasse per fasce di età come trovo assolutamente più sensato. Faccio un

appello a chi si rivolge così ai giovani: pensateci bene, perché noi subiremo le conseguenze

peggiori, il peso del debito pubblico lo pagheremo noi, le vostre pensioni le pagheremo noi,

noi che abbiamo rinunciato a dei mesi della nostra vita e forse non era necessario che lo

facessimo. Ora il minimo che ci è dovuto è gratitudine e rispetto”.