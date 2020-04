In una diretta Instagram Marco Carta è tornato a parlare del suo coming out. Il cantante de La Forza Mia ha rivelato di essersi sentito quasi in obbligo a dichiararsi gay. Marco ha anche risposto agli omofobi che lo insultano e ha detto che per loro prova solo tanta tristezza.

“Io l’ho vissuto come un obbligo perché mi chiedevano se fossi etero, gay, bisex, come se a loro cambiasse qualcosa ed è di una tristezza infinita. […] Oggi potrebbero fermarmi per strada e dirmi ‘sei fro*io’. Ogni tanto ricevo qualche messaggio dove mi scrivono cose del genere. Non provo dolore, provo soltanto profonda tristezza solo per chi lo dice”.

Io credo che la curiosità delle persone inizierà sfumare quando gli stessi gay in tv la smetteranno di nascondersi, chiedere il diritto alla privacy o ancora peggio fingersi etero. Mi chiedo ad esempio perché nella scuola di Amici abbiamo assistito a decine di storie eterosessuali in stile soap opera e mai a mezzo flirt tra due ragazzi (eppure ce ne sono stati, e anche molti da quello che mi hanno raccontato fonti attendibili). Per quale assurdo motivo i ragazzi gay di Amici sono così riservati e i loro colleghi etero no? La storia ci insegna che quando non c’è nulla di segreto, quando non ci sono cose nascoste, le persone smettono anche di farsi domande e perdono interesse nel fare gossip. Ma i primi a cambiare atteggiamento forse dobbiamo essere proprio noi della comunità LGBT.

Per la prossima edizione del reality mariano mi piacerebbe vedere ‘Mario Rossi’ che corteggia un ballerino professionista (e la produzione che ci fa i classici filmati ironici per il daytime), così come è successo quest’anno con Javier e Virginia e gli anni passati con tantissimi altri allievi.

Si nasconde chi è nel torto, chi ha paura di qualcosa o chi è sporco e nell’amore, nell’omosessualità non c’è nulla di tutto questo. Non è necessario fare coming out o andare in giro con etichette, basta NON NASCONDERSI, NON FINGERE.

