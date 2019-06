L’arresto di Marco Carta è stato sulla bocca di tutti nelle ultime 48 ore ed anche persone che non c’entrano niente con la vicenda lo hanno commentato (come ad esempio Leonardo Pieraccioni).

Il nome di Marco Carta è così schizzato nelle ricerche di Google, fra i trend topic di Twitter ed anche nel feed di Instagram dove il cantante ha guadagnato in 24 ore circa 6000 followers (per la precisione 5.579) dopo una settimana in rosso che lo ha visto perdere in media 30 followers al giorno.

Un trend negativo ribaltato con la notizia dell’arresto.

Non fatelo sapere agli influencer, altrimenti come minimo ci troviamo un’ex corteggiatrice a saccheggiare il reparto tè e tisane dell’Esselunga.