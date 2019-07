Negli ultimi mesi Marco Carta ha avuto diversi problemi, dall’arresto a Milano alle polemiche con il Pride di Modena. La vita sentimentale del cantante però procede a gonfie vele e secondo il settimanale Oggi, il vincitore di Amici e Sanremo presto sposerà il fidanzato, Sirio.

Pretendo il matrimonio in diretta dalla Santa di Cologno, con Karina Cascella che commenta gli abiti e Adina che fa le previsioni per la coppia.



“Lui è un mio coetaneo. L’ho conosciuto a Milano grazie a dei nostri amici in comune. Rispetto a me lui è tutto il contrario, forse proprio per questo mi ha colpito. È molto pacato ed equilibrato, io invece sono schizzato e sempre a mille. È bello avere una persona così rilassata accanto.

Ho lasciato Roma dopo aver iniziato a frequentarlo. Senza fare troppi progetti, gli ho detto: “Se tra un anno stiamo ancora insieme, mi trasferisco nella tua città.

Conviviamo da 3 anni. Quando stacca dal lavoro alle 19 mi chiama subito, prima di tornare a casa. Lui mi sgrida perché tengo accese tutte le luci, quindi, spesso prima che torni inizio a spegnerle. […]

Non l’avete mai visto, ma lo vedrete. Questo dipende da lui. Non è che non si è fatto vedere perché sta con un uomo, ma perché sta con Marco Carta e lui non vuole visibilità. Vuole una vita normale e non vuole che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Se è geloso? Sì, lo è. Adesso mi starà guardando da casa, amore mio sei geloso, è inutile che lo neghi e fai bene ad essere geloso.

Se non mi spoglio perché sono fidanzato? Diciamo che è vero. Lui mi dice ‘il boxer sì, ma lo slip no’. Non vuole il pacco in vista. Io se voglio lo slip me lo metto lo stesso. Lui è gelosino dai. Scusatemi per la parola pacco, la Rai mi scuserà.”