Ieri ai microfono del TG 1, Marco Carta si è detto innocente, aggiungendo di non aver rubato le famose 6 magliette de La Rinascente.

“Le maglietta non ce le ho io e fortunatamente l’hanno visto tutti. Sono nesto, io non rubo. Il giudice ha capito il tutto. Sono ovviamente un po’ scosso perché non sono abituato a queste cose qua.

Chi è stato a rubare? Non ve lo dico. Chi fa la spia non è figlio di Maria. Però non sono stato io”.