Novità sul caso Marco Carta e le magliette rubate. Adesso a parlare è il padre di Fabiana Muscas, la donna arrestata venerdì sera insieme al cantante. L’uomo ha deciso di parlare a L’Unione Sarda ed ha dichiarato che la figlia si sarebbe presa la responsabilità del furto per salvare il suo amico.

“Vi dico che mia figlia si è presa la responsabilità per salvare lui. Fabiana è una ragazza riservata, onesta. Abita con noi, è in ferie e non è ancora rientrata. Per quel che sapevamo doveva andare a Roma a incontrare alcuni amici, è partita venerdì. Doveva restare lì una settimana. Forse ha raggiunto Carta. Non sapevamo nulla. È sua amica da anni, oltre a essere sua fan. Frequenta la sua casa, le sorelle. Non so come si siano conosciuti. Siamo una famiglia di persone oneste e lavoratrici”.

L’Unione Sarda ha contattato anche Simone Ciro Giordano, avvocato del cantante, riferendo le parole del padre della Muscas. Il legale di Carta ha risposto: “Non so come faccia a dire che tutto è stato scaricato sulla figlia per salvare Carta. Lei ha confessato“.

Prima di capire chi dice la verità aspettiamo i video delle telecamere di sicurezza. Io però inizio a pensare che se le t shirt le avesse rubate davvero Fabiana, avrebbe potuto farlo per poi regalarle a Marco. Riflettiamo, sono magliette da uomo che Marco si era provato in camerino (quindi gli piacevano), ma che aveva poi riposto sugli scaffali (e te credo, costavano 1.200€). Non è che la Muscas aveva pronto un bel regalino per il suo mito/amico?