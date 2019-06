Già durante il suo coming out fatto a Domenica Live, Marco Carta ha detto di essere felicemente fidanzato, ma di non poter rivelare l’identità del suo compagno (che però esiste davvero).

Ospite di Caterina Balivo, il cantante ha spiegato che il suo ragazzo non fa parte del mondo dello spettacolo e che per questo rispetta il suo diritto a non apparire nelle trasmissioni tv.

Questa settimana però i paparazzi di Chi hanno beccato la dolce metà del vincitore di Amici. I due ragazzi si sono concessi una breve vacanza subito dopo la vicenda dell’arresto di Marco, a seguito del furto delle famose 6 magliette della Rinascente.

Alfonso Signorini ha spiattellato il bacio di Marco sulla copertina del suo settimanale: “Carta dopo lo scandalo del furto è fuggito a Mykonos con il fidanzato“.