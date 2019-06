Nell’edizione serale il TG 1 ha mandato in onda un servizio dedicato a Marco Carta e al suo arresto di venerdì sera.

Il cantante in tribunale ai microfoni del TG 1 ha detto di non essere stato lui a rubare, ma si è rifiutato di dire chi è il ladro, perché ‘chi fa la spia non è figlio di MARIA‘.

“Le maglietta non ce le ho io e fortunatamente l’hanno visto tutti. Sono nesto, io non rubo. Il giudice ha capito il tutto. Sono ovviamente un po’ scosso perché non sono abituato a queste cose qua. Chi è stato a rubare? Non ve lo dico. Chi fa la spia non è figlio di Maria. Però non sono stato io”.

La giornalista del TG 1 ha confermato che Marco Carta è stato rinviato a giudizio per concorso in furto aggravato e che resta indagato a piede libero. Pare inoltre che il personale de La Rinascente abbia testimoniato contro il vincitore di Amici.

“Marco Carta è rinviato a giudizio per concorso in furto aggravato. Il cantante e una 53enne ieri sera lasciavano la Rinascente. Nella borsa di lei gli agenti hanno trovato 6 magliette rubate, valore complessivo 1.200€ e anche un cacciavite usato per togliere l’antitaccheggio.

La testimonianza del personale del grande magazzino contro il cantante non è stata ritenuta sufficiente dal giudice, che pur confermando l’arresto della donna, non ha applicato nessuna misura cautelare nei suoi confronti. Le immagini della video sorveglianza saranno adesso fondamentali, anche perché il cantante resta indagato a piede libero. Sarà imputato insieme alla donna nel processo fissato a metà settembre.”