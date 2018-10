Finalmente Marco Carta ce l’ha fatta. Oggi in diretta da Barbara d’Urso a Domenica Live ha dichiarato di essere gay e innamorato.

“Essere liberi è impagabile. Oggi sono felice. Nel mio percorso è capitato che qualcuno avesse provato a dire qualcosa su di me, al posto mio, anche quando non mi andava. Per questo omettevo, per questo io non rispondevo, perché la cosa mi indispettiva“.

Marco Carta sta per fare coming out dalla d’Urso — Giulio Pasqui (@GPasqui) 28 ottobre 2018

Marco Carta gay ?????????????? mi si sta aprendo un mondo non l’avevo mai pensato eheheh pero’ tanto di cappello a dirlo in Tv e credo non sia facile ne per la carriera ne per se stessi – lo dico io che sono gay all’ennesima potenza 🙂 Bravo

Marco Carta è gay, la dichiarazione del 2016

Due anni fa il cantante non era pronto al coming out ed aveva cercato di allontanare i sospetti.

Marco Carta: “Io gay? Vi sfido a provarlo“.

Così tuona Carta a Diva & Donna di questa settimana.

