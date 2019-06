Subito dopo il processo per direttissima, Marco Carta è volato a Mykonos in compagnia di alcune amiche e del fidanzato. Ieri Tabloit ha svelato il volto e il nome del compagno del cantante, Sirio. Nome che aveva già fatto Alberto Dandolo anni fa.

Oggi il settimanale Chi ha pubblicato tutti gli scatti della fuga romantica del vincitore di Amici, che in queste foto appare tranquillo nelle braccia del suo amore, Sirio.

“Mentre in Italia scoppia lo scandalo perché accusato di furto aggravato – scrive Gabriele Parpiglia – il cantante molla tutto e vola in Grecia insieme al suo compagno Sirio. E qui tra baci appassionati e feste proclama la sua innocenza sui social e si diverte.”

I due ovviamente sono già rientrati in Italia, visto che Marco stasera sarà a Live Non è la d’Urso a raccontare la sua versione in merito al furto delle 6 magliette della Rinascente.

Al di là della storia delle t shirt, Sirio e Marco sembrano davvero una bella coppia.