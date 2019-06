Marco Carta dopo essere stato arrestato e processato in merito all’accusa di un furto avvenuto alla Rinascente a Milano (se credi di saperne abbastanza fai il quiz e mettiti alla prova) è scappato a Mykonos, dove ha iniziato le sue vacanze estive.

Una fuga (romantica?) per distrarsi dal trambusto mediatico che l’ha travolto in questi giorni e che a settembre lo vedrà di nuovo in Tribunale per rispondere dell’accusa di concorso in furto aggravato.

Il cantante resta infatti indagato a piede libero ed ha quindi la possibilità di lasciare l’Italia.

Marco Carta, a settembre il processo per concorso in furto aggravato

Il processo che si terrà a settembre sarà decisivo per Marco Carta, anche se contro di lui si è schierato un addetto alla sicurezza della Rinascente che – intervistato da Repubblica – ha spiegato la sua posizione.

“Mi sono accorto di una coppia, un ragazzo e una donna, che si guardavano spesso attorno, come se controllassero di non essere osservati dal personale, un comportamento che mi ha insospettito, diciamo anomalo. Allora ho deciso di seguirli. Ho visto prendere delle maglie dagli espositori e salire con la scala mobile fino al terzo piano. Entrano nei camerini, quando escono, in mano non avevano più le maglie prelevate poco prima. Mentre noi della sorveglianza continuavamo a seguirli, loro si dirigono al quarto piano nei bagni della clientela. Vedevo il ragazzo entrare e uscire immediatamente. Credo si tratti di un’ azione preordinata. Lui ha nascosto gli abiti nella borsa di lei, poi si è chiuso alla toilette e lì ha staccato le placche antifurto” .

Della stessa opinione anche un commesso della Rinascente