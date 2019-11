Marco Carta, dopo la sentenza che l’ha scagionato dall’accusa di furto alla Rinascente di Milano, è andato ospite da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso dove ha ricevuto (a sorpresa) una lettera da parte del suo fidanzato Sirio, con cui il cantante sta da prima della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Sirio ha fatto recapitare a Marco una lettera:

“Una delle tue artiste preferite dice in un suon brano ‘Nel blu dei giorni tuoi più fragili io ci sarò‘ e così per noi è stato. Ho capito quanto bisogno avevi di me, fin da subito quel giorno e mi sono messo in marcia più di prima mettendoti davanti a tutto senza neanche rifletterci un istante. Non abbiamo vissuto un periodo semplice, ma spero di esserti stato all’altezza delle tue necessità, spero di aver alleggerito i tuoi dolori, spero di averti sorretto come desideravi e spero di averti protetto come meritavi. In un lampo però tutto è cambiato con il peggiorare della malattia di papà e sei riuscito ad accantonare le tue preoccupazioni perché a quel punto ero io ad aver bisogno di te. E tu ci sei stato. Per questo oggi voglio dirti quando sono felice. Abbiamo superato ostacoli importanti, a volte anche cadendo, ma non mollando mai. E ora siamo qui io, te e le nostre bambine. Grazie amore, ti amo. Il tuo Ufi”.