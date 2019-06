Marco Carta ieri sera era stato arrestato per furto aggravato alla Rinascente di Piazza del Duomo di Milano insieme ad una sua amica, ma oggi – durante il processo per direttissima – il giudice non ha convalidato l’arresto e non ha applicato nessuna misura cautelare.

A confermare l’indiscrezione lanciata in anteprima da Trendit.it è stato l’avvocato del cantante, Simone Ciro Giordano, al termine del processo a porte chiuse che si è tenuto nel Tribunale di Milano.

“E’ stata chiarita la totale estraneità di Marco Carta. Lui è estraneo a qualsiasi addebito. Il fatto è attribuibile ad altri soggetti, lui è totalmente estraneo, è stato acclarato dal giudice. Marco è una bravissima persona”.

Immediato anche il commento del cantante: