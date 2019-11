Marco Carta lo scorso 31 ottobre è stato assolto dal Tribunale di Milano dall’accusa di aver rubato sei magliette alla Rinascente. Qualche ora dopo – su Instagram – il cantante ha così commentato:

“Non ho mai smesso di credere.

È come se oggi mi svegliassi da un brutto sogno.

Perché è questo che rimane, solo un brutto ricordo in via d’estinzione.

Ringrazio tutte le persone che non hanno mai creduto neanche per un secondo alle cattiverie dette gratuitamente.

Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, quelli veri.

Grazie Sirio, amore mio.

Adesso posso riprendere ancora più forte la mia musica e le mie giornate, ora posso tornare a sorridere.

Grazie al mio World Paper.

Grazie dal profondo del mio cuore ai miei avv. Simone Giordano Ciró é Massimiliano Annetta.”

I ringraziamenti sono arrivati qualche giorno dopo anche in diretta televisiva nel salotto di Live Non è la d’Urso, dove il cantante ha ribadito di essere stato assolto.

A quanto pare però Fedez in quei giorni non ha seguito il caso di cronaca, dato che ieri su Instagram ha ironizzato con il suo amico Luis Sal proprio su Marco Carta, mostrando l’amico con addosso una maglietta con attaccata ancora un’etichetta.

Al momento Carta ha preferito non rispondere.