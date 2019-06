Quando ho letto la notizia non volevo crederci, ma in realtà è tutto vero: Marco Carta è stato arrestato per furto aggravato. L’Ansa ha riportato che il vincitore di Amici avrebbe tentato di rubare sei magliette alla Rinascente di Milano. Il valore del bottino del cantante sarebbe di 1.200€.

Carta era insieme ad una donna, i due avevano tolto l’antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile, quindi all’uscita del punto vendita è suonato l’allarme.

“Il cantante Marco Carta è stato arrestato ieri sera, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. – si legge su L’Ansa – Stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l’antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita.”

Sembra che Marco Carta adesso si trovi agli arresti domiciliari e che entro la giornata ci sarà il processo per direttissima.

#Marcocarta che tenta di scappare dopo aver rubato le magliette pic.twitter.com/Rt6uGX8JgL — Antonio🌈🌹 (@Antonio98x) 1 giugno 2019

marco carta quando gli hanno chiesto dove fosse l’antitaccheggio delle magliette che aveva con sé pic.twitter.com/DYehhZ3wLQ — conrad (@conrrrad) 1 giugno 2019