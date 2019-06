La puntata di ieri sera di Live Non è la d’Urso è stata un tassello importante per la soap opera Pratiful perché Pamela Perricciolo ha fatto più danni della grandine ed ha detto tutto il contrario di tutto, smentendo Eliana Michelazzo, Pamela Prati e pure quel bono dell’avvocato di Sebastian Caltagirone. Ovviamente dove sta la verità non si può sapere, perché ognuna dà la colpa all’altra.

Durante la lunga intervista però Barbara d’Urso ha fatto cadere Pamela Perricciolo in una contraddizione, portandola a farla ammettere di essersi spacciata per manager di Mark Caltagirone quando per mesi, sia lei che Eliana Michelazzo, hanno detto di non aver mai rappresentato l’uomo, ma solo Pamela Prati.

“Perché voi avete mandato a me, anzi alla persona che lavora con me, dicendo ‘siamo l’agenzia di Caltagirone, intanto vi diamo alcune notizie di Caltagirone e mi avete mandato quella cosa del premio in Albania?’”.

La risposta di Donna Pamela non ha lasciato dubbi:

“Perché pensavamo fosse vero quello (il premio in Albania, ndr). Quando questa persona è venuta da me, al ristorante, si è presentato come Marco Calta. E’ venuta quattro-cinque volte e mi parlava sempre di Pamela Prati. Quando lui mi ha detto ‘ho bisogno di un numero italiano’, io che avevo preso dei telefoni per la mia agenzia gli ho dato una scheda. In più mi ha chiesto se sapevo i costi per fare una pubblicità sulle reti Mediaset. Lui voleva solo una pubblicità, siamo state io ed Eliana a pensare a te, Barbara. Lui ci aveva detto che ti stimava. Tutto questo a voce, al ristorante. Era un uomo brizzolato. Non lo sento da quando mi ha detto Pamela che si stavano scrivendo”.

Quindi un uomo si presenta dal nulla al ristorante di Pamela Perricciolo, le chiede una sim con un numero telefonico (?), di fargli da intermediario per acquistare degli spazi pubblicitari nei programmi di Barbara d’Urso, per poi sparire nel nulla non appena inizia a chattare con Pamela Prati che a sua volta fingerebbe di sposare.