Dopo l’annuncio pubblico della malattia, Emma Marrone ha ricevuto una bella dedica del suo ex fidanzato, Marco Bocci.

Ieri in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, l’attore ha confessato di aver chiamato Emma, che però non ha risposto perché aveva il telefono spento.

“Mi ero davvero spaventato per lei. Avevo provato a chiamarla ma aveva il telefono spento: volevo farle arrivare il mio messaggio dopo il suo annuncio. […] Anche lei ha debuttato come attrice, se la dirigerò in futuro? In effetti, chi lo sa?”